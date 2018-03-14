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Захарова: Лавров не принимал приглашения посетить Лондон

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что Британия отзывает приглашение, направленное министру иностранных дел

Фото: knia.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй, написала на своей странице в Facebook, что глава МИД России Сергей Лавров не принимал приглашения посетить Великобританию.

Ранее Мэй, выступая в парламенте, заявила, что Британия отзывает приглашение, направленное российскому министру иностранных дел.

"Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал", — написала Захарова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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