Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй, написала на своей странице в Facebook, что глава МИД России Сергей Лавров не принимал приглашения посетить Великобританию.

Ранее Мэй, выступая в парламенте, заявила, что Британия отзывает приглашение, направленное российскому министру иностранных дел.

"Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал", — написала Захарова.