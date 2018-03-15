Больше всего средств на свои избирательные кампании потратили кандидаты в президенты РФ Владимир Жириновский и Владимир Путин. Данный вывод можно сделать из анализа сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании их, размещенных на сайте ЦИК России.

Так, Путин, фактически сразу сформировавший свой избирательный фонд, который по закону не может превышать 400 млн рублей, на данный момент потратил из него 347 млн 214 тысяч 905 рублей, пишет "Интерфакс". Лидер ЛДПР Жириновский, у которого фонд также составляет почти 400 млн, израсходовал 376 млн 691 тысяч 663 рубля.

На третьем месте по объему трат — кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Он израсходовал 197 млн рублей на кампанию, выбрав практически весь свой фонд, который составлял 198 миллионов. За ним идет бизнес-омбудсмен Борис Титов, потративший 150 млн рублей.

На пятом месте Ксения Собчак, израсходовавшая на предвыборную кампанию 138 млн рублей. Лидер "Яблока" Григорий Явлинский потратил 125 миллионов рублей.

Замыкают восьмерку кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, истративший чуть более 8,5 млн рублей, и кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, сумевший уложиться в 1,4 миллиона.

Данные средства, сообщается в документе, были потрачены кандидатами на пост президента в основном на изготовление и распространение "печатных и иных агитационных материалов", финансовое обеспечение сбора подписей, агитацию через теле- и радиовещание.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.

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