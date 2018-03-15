Российские ученые по результатам трехмесячного исследования пришли к выводу, что перец чили способствует похудению, сообщает "Русская планета".

Перец содержит алкалоид капсаицин, который делает его жгучим на вкус. Это вещество способствует снижению веса и улучшению пищеварения. Кроме того, перец снижает уровень инсулина в крови и помогает регулировать энергетический расход.

Также перчик стимулирует организм к выработке физиологически активных веществ, которые снижают воспалительные процессы.

Ученые намерены использовать полученные данные для разработки лекарственных средств на основе перца. Таблетки будут применяться не только в диетологии, но и в кардиологии.