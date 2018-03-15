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Ученые выяснили число сорняков, растущих в России

, ИА "Амител"
Больше всего сорняков в Калужской области

Фото: dacha-vprok.ru

В России произрастает более 350 видов инвазивных растений — к такому выводу пришла международная группа ученых, занимавшаяся обработкой данных о видовом разнообразии сорняков, растущих в стране, сообщает "Умная страна".

Эксперты установили, что большая часть сорняков растет в центральной части России — в этом регионе можно встретить более 270 видов инвазивных растений. Остальные произрастают в Сибири и на Дальнем Востоке.

Причем в каждом регионе можно встретить порядка 30 видов сорняков. Больше всего их в Калужской области.

Самые распространенные инвазивные виды в России — борщевик Сосновского, золотарник канадский, недотрога (несколько видов), эхиноцистис, элодея канадская.

По данным биологов, активному распространению сорняков способствуют российские климатические условия и отсутствие паразитов. Разрастаясь, инвазивные растения вытесняют все прочие и, таким образом, негативно влияют на местную экосистему.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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