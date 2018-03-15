"Центр управления расследованиями" опубликовал фильм о главе "Роснефти", пишет ZNAK.

По словам однокурсницы Игоря Сечина Ларисы Володимеровой, в 1980-х во время работы военным переводчиком в Анголе он и другие люди якобы "охотились на негров". Эту историю, по ее словам, ей поведал одногруппник нынешнего топ-менеджера, который работал вместе с ним в Африке.

Авторы фильма утверждают, что в последние годы Сечин каждые две недели выезжает охотиться, "чаще всего на оленя", а из добычи "спецстоловая "Роснефти" производит 16 сортов колбасы".

Также авторы фильма и эксперты, мнения которых приводятся в расследовании, утверждают, что неприкосновенность Сечина вызвана особой близостью к президенту России, резиденциям которого в фильме отводится немалая часть времени.