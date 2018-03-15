Глава ВЦИОМ Валерий Федоров на мероприятии "Россия удивляет: итоги развития страны за 2000-2017 гг." заявил, что около 80% опрошенных россиян посчитали себя счастливыми.

"Счастливых людей становится больше, есть идея заменить показатель ВВП на душу населения ВНС — валовым национальным счастьем. Оно гораздо важнее, чем благосостояние. Уровни счастья можно оценить по-разному. Мы спрашивали у людей: вы счастливы или нет?" — сказал Федоров.

Он также отметил, что понятие счастья в России важнее понятия материального благосостояния.

ВЦИОМ с 1992 года проводит постоянные опросы граждан, в которых задает вопрос: чувствуете ли вы себя счастливым? Первый опрос показал, что 44% населения страны считают себя счастливыми, а в 2018 году этот показатель вырос почти вдвое и достиг 80%. При этом в 1992 году в России было 27% несчастных, а на сегодня — 13%.

По словам Федорова, индекс удовлетворенности жизни у россиян достигал максимума в середине 2014 года, затем наблюдалось снижение, а после снова наступил период роста.

Глава ВЦИОМ также отметил позитивную динамику материального положения россиян: если в 1992 году бедным был каждый третий в стране, в 2000 году — 29%, то в 2018 году бедных стало лишь 13,5%. Минимального значения число бедных достигло в 2012 году — 10,7%.