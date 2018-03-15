Первый зампред Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин заявил "Парламентской газете", что в начале 2018 года во многих регионах повысились зарплаты учителей за счет средств, выделенных из федерального бюджета, однако для дальнейшего роста доходов необходимо перераспределить статьи бюджета на 2018-2020 годы.

Смолин пояснил, что в правительстве обсуждают "бюджетный маневр" - возможное перераспределение финансов в сторону развития образования: "Скорее всего, результаты этого рассмотрения мы узнаем в мае-июне, когда, вероятно, будут вносить изменения в бюджет на 2018-2020 годы".

По его мнению, пока далеко до достижения поставленных президентом Владимиром Путиным целей сделать зарплату учителей выше средней по региону, а преподавателей вузов — выше двух средних зарплат по региону, где они работают.

Депутат напомнил, что год назад Общероссийский народный фронт заявлял, что в 75 из 85 регионов России указ президента не исполняется: "Дело в том, что когда я общаюсь с учителями и педагогами в высших учебных заведениях, даже кандидатами наук в регионах, заработная плата, которую они называют, не соответствуют официальной статистике".

"Думаю, статистика — это чаще всего ухищрения", — подчеркнул Смолин.

Ранее в Минобрнауки отчитались о росте доходов учителей. В частности, как отметила глава министерства Ольга Васильева, размер средней зарплаты преподавателей вузов увеличился на 8,7 тысячи рублей

По данным Министерства труда, в 2018 году регионам выделили на повышение зарплат бюджетникам 80 миллиардов рублей.