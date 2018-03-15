Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией программы партии "Единая Россия" заявил, что российская экономика преодолела последствия кризиса 2014-2015 годов, пишет "Парламентская газета".

"Бюджет стараемся делать сбалансированным, инфляция остается низкой, рубль устойчивым, банки являются надежными", — подвел краткий итог Медведев.

По словам премьера, сегодня можно констатировать, что в значительной мере российская экономика преодолела последствия кризиса 2014-2015 годов.

Медведев напомнил, что по итогам прошлого года рост ВВП составил приблизительно 1,5%. При этом зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции — 2,5%. Доходы федерального бюджета за 2017 год составили около 15 триллионов рублей, причем большая их часть не связана с продажей нефти и газа.

Также, как он подчеркнул, хорошие темпы показали ведущие отрасли: химическое и металлургическое производство, пищевая промышленность, обработка древесины, производство транспортных средств и оборудования.

Что касается банковской системы, то Центробанк постепенно расчищает ее от тех организаций, которые занимались незаконной деятельностью или проводили слишком рискованную политику, ставя под угрозу интересы своих клиентов.

"Будем и дальше работать по этим направлениям", — заключил Медведев.