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Новости

Жириновский довел Собчак до слез на дебатах

, ИА "Амител"
Ксения отметила, что ее постоянно перебивают, а ведущий позволяет этому происходить

Фото: argumenti.ru

Кандидат в президенты Ксения Собчак заплакала на дебатах на канале "Россия 1", которые шли в прямом эфире на Дальний Восток. Ролик с записью происходящего опубликован на YouTube, пишет РИА Новости.

В ходе обращения к избирателям Собчак отметила, что другие кандидаты ее все время перебивают. "Эти люди перебивают здесь только меня", — обратилась она к ведущему Владимиру Соловьеву, потребовав возместить "ее законное время", которое было отведено на выступление.

После речи кандидата от "Коммунистов России" Максима Сурайкина журналистка со слезами сказала, что лидер либерал-демократов Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет. "И вы это позволяете здесь делать каждый раз", — подчеркнула она, обращаясь к Соловьеву.

В это время Жириновский выкрикнул: "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет".

Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский начал свое выступление с того, что призвал не превращать "спор с Ксенией Собчак в травлю", назвав это "низостью".

Соловьев, завершая эфир, назвал безобразием "коллективную травлю одного кандидата, доведение женщины до слез". Во время этих слов кандидат в главы государства покинула студию.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.03.2018 09:12
- гость -

Скорее бы этот цирк закончился))

1  0
15.03.2018 09:23
Еугений

Это постановочные слезу в надежде на лишний либеральный голосок. Такие как лошАдь в принципе не могут плакать.

0  1
15.03.2018 09:23
Владимир

Один психически не нормальный, второй эмоционально неуравновешен. Ну какие они кандидаты?

0  0
15.03.2018 09:27
- гость -

а ты как лошадиная мода хотела? про садик и горшок Жирика поддерживаю!

0  1
15.03.2018 09:28
prosto

ну на это все и настроено , чтобы люди поняли вариантов нет - кандидат один который не участвует в дебатах, а это постановочное шоу)

1  0
15.03.2018 09:38
Геноцид Эклеров

плохо отношусь что к Жириновскому, что к Собчак.
одному необходимо лечиться.
другой необходимо осознать, что ей нечего делать в политике.

15.03.2018 09:28
prosto
не надо грязи, Грудинин достойно себя ведет.

1  0
15.03.2018 09:44
- гость -

Почему основной кандидат не принимает участие в этом цирке? Он уже знает, что победил?

1  0
15.03.2018 09:52
ололо

не надо грязи, Грудинин достойно себя ведет
====
бугыг, Паша ещё раньше Ксюши свалил

0  0
15.03.2018 10:07
гость

вчерашние дебаты - суть нашего общества сегодня, разнузданное, хамское, отвратительное поведение быдла в штанах. Да их не то, что в президенты, на пост главы сельсовета нельзя. Позор! Собчак ведет себя достойней всех, да какая бы не была, если ты воспитан, в статусе, веди себя на федеральном канале как подобает. Просто мерзко, а этот аморал Шевченко. Неужели Грудинин более нормального доверенного лица не нашел? Гнусное ощущение

0  0
15.03.2018 10:18
- гость -

это Собчак ведет себя достойно!???? ,базарной халде не понравилось когда с ней общаются, ее же языком . она постоянно всех перебивает и хамит. или по принципу
-я же женьчина мне все можно!

0  0
15.03.2018 10:21
- гость -

слезы кстати искусственные!
долго пыталась выжать из себя.(очки заработать как всегда .мадам скандал)
лошади не плачут только лягаются.

0  0
15.03.2018 10:23
Геноцид Эклеров

15.03.2018 10:07
гость

ваш каламбур на тему "Собчак ведят себя достойней всех" должен демонстрироваться в программах уровня Аншлак-Аншлак)

0  0
15.03.2018 10:23
- гость -

Ощущение стада козлов вонючих на передаче. Они её зачем гнобить договорились? Никак забоялись? А что Путина не покритиковали и не предложили на горшок отправить или уже сразу на больничную утку? А это страшно сказать, а вот орать на Ксению видимо не страшно. А вот её раз! и выберут. И Жирику памперс понадобится и остальные козлы будут в голос орать, что их неправильно поняли на тех дебатах. Слюнтяи долбанные, а не мужики.

0  0
15.03.2018 10:26
- гость -

Почему основной кандидат не принимает участие в этом цирке? Он уже знает, что победил?

0  0
15.03.2018 10:26
- гость -


15.03.2018 10:23
- гость -

"" А вот её раз! и выберут.""

Что это??? Ксения в эфире??!!

0  0
15.03.2018 10:28
- гость -

15.03.2018 10:07
гость
вчерашние дебаты - суть нашего общества сегодня...

Сами мы не меестные... Подайте голосок за нашу лошаадкуу...

Вы даже не знаете как на Амике гость пишется... ...

0  0
15.03.2018 10:29
10-23

-Максимка Собчак отписался, за всех вонючих козлов.

0  0
15.03.2018 10:32
- гость -

с такой репутацией собчак НИКОГДА не будет президентом .голосовать за нее народ не будет.
береги честь смолоду! пьяная баба своей ххххх не хозяйка.

0  0
15.03.2018 10:40
- гость -

эту скандалистку не надо доводить. она контуженная на голову

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