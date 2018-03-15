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Кандидат в президенты Ксения Собчак заплакала на дебатах на канале "Россия 1", которые шли в прямом эфире на Дальний Восток. Ролик с записью происходящего опубликован на YouTube, пишет РИА Новости.

В ходе обращения к избирателям Собчак отметила, что другие кандидаты ее все время перебивают. "Эти люди перебивают здесь только меня", — обратилась она к ведущему Владимиру Соловьеву, потребовав возместить "ее законное время", которое было отведено на выступление.

После речи кандидата от "Коммунистов России" Максима Сурайкина журналистка со слезами сказала, что лидер либерал-демократов Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет. "И вы это позволяете здесь делать каждый раз", — подчеркнула она, обращаясь к Соловьеву.

В это время Жириновский выкрикнул: "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет".

Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский начал свое выступление с того, что призвал не превращать "спор с Ксенией Собчак в травлю", назвав это "низостью".

Соловьев, завершая эфир, назвал безобразием "коллективную травлю одного кандидата, доведение женщины до слез". Во время этих слов кандидат в главы государства покинула студию.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").