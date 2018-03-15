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Шестибалльные заторы ждут жителей столицы Алтайского края утром в четверг, 15 марта. Об этом свидетельствуют данные специального сервиса "Яндекса".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на проспекте Ленина, а также на пересекающихся с ним улицах — Северо-Западной и Матросова. Скорость движения здесь не превышает 7-10 километров в час.

Кроме этого, пробки образовались на пересечениях улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, на отрезках улиц Советской Армии, Власихинской, Кутузова, Сизова, Малахова, Змеиногорском тракте, а также на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского и в районе площади Октября.

Добавим, что в городе образовалась одна авария. Машины столкнулись на Павловском тракте, в районе перекрестка с улицей Бабуркина. В результате ДТП на данном участке также образовалась пробка.