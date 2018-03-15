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МИД Украины подготовил для главы государства Петра Порошенко предложение по выходу Украины из структур СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Светлану Залищук.

"Министр Павел Климкин на нашем [парламентском] комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", —цитирует агентство запись Залищук в Facebook.

При этом депутат не уточнила, когда власти страны могут аннулировать решение.

Ранее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко подчеркивала, что Украина не собирается разрывать договор с РФ. Она заявляла, что власти страны, напротив, "намерены требовать от российской стороны выполнения всех положений соглашения".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Документ ратифицирован Радой.

Соглашение закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок действия документа — десять лет с автоматическим продлением в том случае, если у сторон нет претензий.

В МИД Украины информацию о планах разорвать договор подтвердили, добавив, что ведомство подготовило для главы государства ряд предложений, связанных с договорами с РФ.

"МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого договора, либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация. То есть несколько вариантов", — заявила официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

При этом она отметила, что конкретного решения по документу МИД не принял, так как окончательное решение остается за президентом.