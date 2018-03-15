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Желтая и синяя разметка добавятся к привычной белой на российских дорогах с 1 июня текущего года. Соответствующий ГОСТ утвердил Росстандарт, пишет "Коммерсант".

Уточняется, что желтым цветом будут обозначаться зоны, где запрещен обгон, а синим — полосы движения на перекрестках и зоны парковок.

Кроме этого, ГОСТ предусматривает введение новых обозначений на асфальте, в том числе стрелки, которые обозначают зону поворота, разметки-"вафельницы" на перекрестках, которые ограничивают зону, куда запрещен въезд во время затора, а также знака станции зарядки электрокаров.

Подчеркивается, что новая разметка может и не появиться в текущем году, не смотря на вступление норм в силу, поскольку ей предстоит пройти все этапы согласования. Наносить ее будут при плановой замене асфальта. Издание подчеркивает, что все старые обозначения все еще остаются допустимыми.