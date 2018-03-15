Фото: Avito

Антикварный сейф — полковую кассу XIX века — продают в Барнауле за 160 тысяч рублей. Об этом пишет "Алтайская правда" со ссылкой на сайт Avito.

В объявлении подчеркивается, что сейф находится в хорошем состоянии, его замок рабочий. Размер полковой кассы составляет 73 на 53 на 70 сантиметров.

Издание отмечает, что в полках такие кассы, представляющие собой большой кованый сундук из стали, заказывались в складчину. Покупка сейфов для нужд армии не регламентировалась, в связи с чем подразделениям приходилось покупать их самостоятельно.

В полковой казне хранили документацию полка и денег на фураж или расквартирование. Чаще всего сейфы изготавливались на заказ у частных мастеров. Кто является создателей барнаульского устройства, не уточняется.