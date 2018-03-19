Как купить автомобиль LIFAN по выгодной цене

Автоцентр "LIFAN АГАС" предлагает приобрести автомобиль с большой скидкой. В автосалоне представлены 5 моделей автомобилей в более чем в 25 комплектациях на любой вкус и 7 моделей мотоциклов.

До 31 марта 2018 года действуют в "LIFAN АГАС" следующие акции:

TRAD-IN: Теперь вы можете обменять свой автомобиль на новый LIFAN с дополнительной выгодой до 70 000 руб. (Оценка вашего автомобиля по среднерыночной цене) Утилизация: Утилизируйте старый автомобиль и получите дополнительную выгоду на новый LIFAN до 70 000 руб. ГОСПРОГРАМЫ​ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" с выгодой до 120 990 руб. Кредит: При покупке нового автомобиля по программе LIFAN FINANCE покупатель получает дополнительную скидку 2% от стоимости. Автосалон может порадовать клиентов большим выбором банков-партнеров LIFAN Cashback: уникальное предложение от LIFAN, не имеющее аналогов на российском автомобильном рынке. При приобретении любого автомобиля LIFAN, покупателю возвращается 20 000 рублей.

Также при покупке автомобиля LIFAN Solano II, LIFAN X50, LIFAN X60, LIFAN MYWAY покупатель бесплатно подключается к программе Lifan Assistance (Помощь на дороге) категории STANDARD.

Автоцентр LIFAN АГАС

г. Барнаул ул. Белинского 20г (п. Южный)

8 (3852) 67-01-39

agas.lifan-car.ru

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