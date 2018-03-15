Фото: tabmuseum.hol.es

Краеведческому музею Табунского района передали военные реликвии из Смоленской области. Музей получил детали сбитого самолета в честь своего 35-летия, пишет "Катунь 24".

Семь фрагментов Пе-2, который был сбит 13 марта 1943 года, прибыли в Алтайский край неспроста: в воздушном бою погиб уроженец Барнаула Николай Евсевьев, родной брат первого Героя Советского Союза на Алтае Ивана Евсевьева. Отмечается, что поиски родных погибшего вели бойцы поискового отряда "Алтай".

Николай считался пропавшим без вести до прошлого года. Останки экипажа сбитого самолета были захоронены в Смоленской области.