Фото: dennik.hnonline.sk
Неизвестный попытался атаковать немецкого канцлера Ангелу Меркель, когда она выходила из здания Бундестага. Об этом пишут "Известия".
Мужчина выкрикивал непонятные фразы на иностранном языке и пытался прорваться к главе правительства через оцепление, однако его остановили телохранители.
Позже появилось видео задержания нападавшего.
Отмечается, что полиция допрашивает мужчину и пытается выяснить мотивы его поступка.
Напомним, накануне, 14 марта, Меркель в четвертый раз избрали на должность канцлера.
Комментарии
может это кто-то из местных "навальнят" недовольных четвертым сроком подряд?))))))
Сейчас эти русский след найдут...
не пугайте старую рухлядь, а то копыта может откинуть от страха