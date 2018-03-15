Фото: dennik.hnonline.sk

Неизвестный попытался атаковать немецкого канцлера Ангелу Меркель, когда она выходила из здания Бундестага. Об этом пишут "Известия".

Мужчина выкрикивал непонятные фразы на иностранном языке и пытался прорваться к главе правительства через оцепление, однако его остановили телохранители.

Позже появилось видео задержания нападавшего.

Отмечается, что полиция допрашивает мужчину и пытается выяснить мотивы его поступка.

Напомним, накануне, 14 марта, Меркель в четвертый раз избрали на должность канцлера.