Фото: "АСТ-54"
В Кировском районе Новосибирска пассажир такси вместо того, чтобы рассчитаться с водителем, ударил его ножом в область легкого и попытался скрыться. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".
Отмечается, что инцидент произошел вечером в среду, 14 марта, во дворе одного из домов по улице Герцена. Очевидцы отметили, что рядом с домом припарковалась машина такси, но пассажир достал нож и ударил таксиста в грудь.
В салоне завязалась борьба, на крики водителя сбежались прохожие и задержали злоумышленника, который попытался скрыться. Подчеркивается, что таксист остался жив, но из-за ранения у него было нарушено дыхание.
На место прибыли полицейские и бригада реаниматологов. Водителя доставили в больницу, а преступника задержали. Полицейские сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Прохожие мощные, задержать чувака с ножом.. я б струсил, честно скажу.
оскотинился народишко...
за пару сотен убить готовы...
может таксит ценник загнул? договаривались за 200 а он ему счет на 500 выкатил
сейчас народ все злее и нервней становиться, так что убийство даже из-за 100 рублей будет не редкость скоро
Кто там от имени народа выступает? За себя говорите. Гена готов за 200 замочить, гость за сотку, кто следующий скинет планку до нуля?
15.03.2018 10:54
2014
откуда вы такой бред выкопали? из собственного носа?
ГЭ вообще против насилия в быту.
исходя из сабжа таксист привез на место назначения, а пассажир вместо расчета ударил ножом. обычно поездка стоит не дороже 2 сотен, вот и высказался в таком духе.
Может за базар ответил