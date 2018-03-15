Фото: "АСТ-54"

В Кировском районе Новосибирска пассажир такси вместо того, чтобы рассчитаться с водителем, ударил его ножом в область легкого и попытался скрыться. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".

Отмечается, что инцидент произошел вечером в среду, 14 марта, во дворе одного из домов по улице Герцена. Очевидцы отметили, что рядом с домом припарковалась машина такси, но пассажир достал нож и ударил таксиста в грудь.

В салоне завязалась борьба, на крики водителя сбежались прохожие и задержали злоумышленника, который попытался скрыться. Подчеркивается, что таксист остался жив, но из-за ранения у него было нарушено дыхание.

На место прибыли полицейские и бригада реаниматологов. Водителя доставили в больницу, а преступника задержали. Полицейские сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.