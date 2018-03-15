Повышение минимального размера труда не скажется на стимулирующих выплатах для учителей. Об этом заявила заместитель председателя правительства Алтайского края Надежда Капура. Эксперт отметила, что на зарплату учителей может влиять только эффективность их работы, а также стаж и регалии.

"Стимулирующие выплаты – это оценка качества деятельности педагога. Насколько у него профессиональные навыки в предоставлении детям дополнительного образования. В случае достижения педагогами целевых индикаторов, то такой труд оплатят дополнительно. На эти цели в бюджете 2018-го года все средства предусмотрены", — заявила зампредеседателя правительства региона Надежда Капура.

Напомним, с 1 января 2018 года в Алтайском крае минимальный размер оплаты труда вырос на 1698 рублей. Второе повышение ожидается с 1 мая 2018 года, соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.

В связи с повышением МРОТ до прожиточного минимум, а также с учетом прибавки в 15% за счёт районного коэффициента (решение Конституционного суда), значительно увеличится нагрузка на бюджет Алтайского края, сумма составляет более чем полтора миллиарда рублей. Об этом ранее заявил глава региона Александр Карлин.

За несколько лет около 24 тысяч жителей Алтайского края не получили сотни миллионов рублей, сообщили в Алтайской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования.

Однако учителя не должны волноваться о том, что повышение МРОТ повлечет за собой отмену стимулирующих выплат, заявила Капура.

"Заработная плата работников школ Алтайского края финансируется из краевого бюджета. Мы обязательства выполняем в полном объеме. Нет вообще оснований говорить, что повышение минимального размера оплаты труда в школах будет делаться за счёт уменьшения каких-то других составляющих зарплаты", — подчеркнула Капура.

Также спикер отметила, что средняя начисленная зарплата алтайских учителей за январь текущего года соответствует плановым показателям. Она составляет 22 880 рублей.