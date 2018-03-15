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Молодежь Алтая сможет 18 марта сходить в бассейны и спорт-залы бесплатно

, ИА "Амител"
Такую возможность получат молодые избиратели, после голосования на выборах президента

Фото: altaikdm.ru

Молодые избиратели городов Алтайского края, которые придут на участки 18 марта для голосование за президента, смогут бесплатно посетить бассейны, катки и спортивные-залы.Это касается молодых людей, которая 18 марта впервые будет голосовать на выборах президента ( люди, родившиеся в период с 5 марта 1994 года по 18 марта 2000 года).

Проголосовав, такие избиратели получат в комиссии памятные значки с надписью "Я выбрал Президента". Именно эти значки станут бесплатным пропуском в спортивные клубы, фитнес-центры, бассейны и на катки в Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске и Славгороде.

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Посетить эти места бесплатно можно только в течение одного дня – 18 марта.

В Барнауле это бассейны Спорткомплекса "Обь", "Амфибия", "Олимпийский", крытые катки  на "Динамо", Дворец зрелищ и спорта им. Г.С. Титова, а также множество фитнес-клубов и тренажерных залов, например,  "Позитив", "Авангард-Спорт", "Hardcore", "Молодость", "Аполлон". "Магис-Спорт" и другие. Подробнее все объекты и их адреса смотрите на сайте Краевого Дворца молодежи по ссылке. Либо по телефону 8-962-818-33-00

В Бийске — бассейны "Дельфин", "Заря", фитнес-клубы "Атлант", "Nemo", "Стимул".

В Заринске — каток в спортивном комплексе "Факел", тренажёрный зал "Рельеф".

В Камне-на-Оби — кинотеатр "Звезда" и бассейн "Аквамарин".

В Новоалтайске — бассейн "Атлантика", тренажёрные залы "Файтер" и "Рельеф".

В Рубцовске — бассейн в Центре спортивной подготовки "Юбилейный", фитнес-центрах "Fit-Studio", "Олимп", "Алмаз-Спорт".

И в Славгороде — каток Ледового дворца "Кристалл" и фитнес-клуб PARKFITNESS.

И не забудьте паспорт, когда пойдете на выборы.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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