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Ветераны Великой Отечественной войны в Алтайском крае получат жилье до конца 2018 года. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что для реализации этих целей из федерального бюджета поступило 96,22 миллиона рублей. Средства были распределены между семью городами и 30 районами Алтайского края. Уточняется, что жильем будут обеспечены 83 ветерана.

Власти отмечают, что с 2008 года в регионе жилье получили более восьми тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.