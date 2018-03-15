Короткометражный фильм про опасную работу металлурга из Магнитогорска поразил соцсети.

Снятый местным режиссером Евгением Бакировым ролик рассказывает о каждодневном труде около доменной печи. Герой ролика — Владимир Матушкин в течение четырех минут рассказывает о своих детях, которые интересуются его профессией, о важности техники безопасности и о личном счастье. Все это происходит на фоне протекающего рядом с горновым расплавленного металла, похожего на лаву.

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