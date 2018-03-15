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Жительницу села Алферово, уклонявшуюся от уплаты алиментов на содержание детей и скрывающуюся от правоохранителей, задержали в Горно-Алтайске и определили под стражу.

Как сообщили в республиканском МВД, в отношении 42-летней женщины ранее было возбуждено уголовное дело о неуплате родителем денежных средств на содержание детей.

"На время следствия в отношении гражданки была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В установленные законом сроки уголовное дело было окончено производством и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, но на судебное заседание женщина не явилась и стала скрываться от сотрудников правоохранительных органов", — уточняют в ведомстве.

Полицейским удалось установить местонахождение женщины. Ее задержали в одной из квартир республиканской столицы. Сейчас она арестована.



