Барнаульская сетевая компания завершила подготовку к выборам-2018. Проверено все энергооборудование, от которого подключены избирательные участки города. Всего на особом контроле у энергетиков находятся 476 объектов, сообщили в пресс-службе БГЭС.

Важно отметить, что на сегодняшний день максимально возможное число избирательных участков обеспечены резервными источниками питания. Для этих целей специалистами Барнаульской сетевой компании была пересмотрена схема их подключения от подстанций с учётом повышения надежности энергоснабжения.

В день выборов, 18 марта, в Барнауле будут дежурить восемь оперативно-выездных бригад БСК. Все они обеспечены необходимой спецтехникой и материалами.

"Ремонтные бригады будут распределены по разным районам города. При возникновении аварийных ситуаций это позволит наиболее быстро отреагировать на них и возобновить подачу электричества", — подчеркнул руководитель оперативно-диспетчерской службы БСК Иван Чесноков.

Весь дежурный персонал прошел дополнительные инструктажи и противоаварийные тренировки, назначены ответственные лица.

ООО"Барнаульская сетевая компания" –территориальная сетевая компания Алтайского края, обслуживающая город Барнаул. Компания образована в 2006 году в результате реорганизации АО "Барнаульская горэлектросеть". Ежегодный пропуск электроэнергии по сетям БСК составляет 1,6 млрд. кВт.ч