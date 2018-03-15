Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Проверку соблюдения законодательства в работе платной парковки у барнаульского вокзала выявила прокуратура — надзорное ведомство, в частности, вскрыло факты нарушения прав инвалидов и безопасности дорожного движения.
Саму организацию платного паркинга на участке, принадлежащем муниципалитету, прокуроры сочли не противоречащей законодательству.
"Вместе с тем в ходе проведенной проверки МБУ "Автодорстрой" г.Барнаула, осуществляющей организацию деятельности стоянки транспортных средств, выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов, безопасности дорожного движения, защите прав потребителей", — констатируют в надзорном органе.
В частности, в прокуратуре установили, что на парковке отсутствуют вывеска, а также наименование организации, оказывающей услуги, ее адрес, режим работы, информация о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего организацию органа.
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"Кроме того, на территории парковки обеспечено наличие всего восьми парковочных мест для инвалидов вместо положенных 15, которые на момент проверки (несмотря на наличие иных свободных мест) были заняты автомобилями без соответствующих знаков "Инвалид", — добавляют в ведомстве.
По итогам проведенной проверки два должностных лица привлекли к административной ответственности, а в адрес руководителя "Автодорстроя" было внесено представление о недопустимости нарушения норм закона.
Напомним, что первая платная парковка у вокзала заработала в Барнауле в конце прошлого года. Кроме того, в администрации города приняли документ, оговаривающий порядок создания платных паркингов и в других местах краевой столицы.
Комментарии
"наличие всего восемь парковочных мест для инвалидов вместо положенных 15", вот мне интересно, зачем 15 если даже 8 и то не востребованы инвалидами. Считаю, что такие парковочные места следует увеличивать по мере востребованности.
В частности, в прокуратуре установили, что на парковке отсутствуют вывеска, а также наименование организации, оказывающей услуги, ее адрес, режим работы, информация о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего организацию органа.
"Кроме того, на территории парковки обеспечено наличие всего восеь парковочных мест для инвалидов вместо положенных 15, которые на момент проверки (несмотря на наличие иных свободных мест) были заняты автомобилями без соответствующих знаков "Инвалид", — добавляют в ведомстве.
вот это косяки... а то что на всей парковке всего 8 машин стоит никого не интересует
надеюсь, злодеев-автовладельцев тоже оштрафовали!
главное, что других нарушений (не считая вывески) не обнаружено
А то что такая огромная территория у единственного в городе ЖД вокзала пустует никого не возмутило? На ней же никто не паркуется, кроме маршрутчиков для перекура, зато возле дороги все машинами утыкано
реально оделили с этими паковочными местами для инвалидов,, у нас их перебор процентов на 80. У нас у одной только ленты их столько что всех инвалидов Барнаула у которых есть автомобили хватит еще и останется
Ну раз ты через четыре места свою попу до ленты донести не можешь, то это реально для таких инвалидов как ты места. А таких в городе очень много
у нас все как всегда через задницу. вместо реальной потребности и необходимости один формализм. зато прокуроры план по проверкам выполнили. вот вам палочная система в действии!
завидуете инвалидам -станьте им и вы будете свободно парковаться