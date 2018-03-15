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Проверку соблюдения законодательства в работе платной парковки у барнаульского вокзала выявила прокуратура — надзорное ведомство, в частности, вскрыло факты нарушения прав инвалидов и безопасности дорожного движения.

Саму организацию платного паркинга на участке, принадлежащем муниципалитету, прокуроры сочли не противоречащей законодательству.

"Вместе с тем в ходе проведенной проверки МБУ "Автодорстрой" г.Барнаула, осуществляющей организацию деятельности стоянки транспортных средств, выявлены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов, безопасности дорожного движения, защите прав потребителей", — констатируют в надзорном органе.

В частности, в прокуратуре установили, что на парковке отсутствуют вывеска, а также наименование организации, оказывающей услуги, ее адрес, режим работы, информация о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего организацию органа.

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"Кроме того, на территории парковки обеспечено наличие всего восьми парковочных мест для инвалидов вместо положенных 15, которые на момент проверки (несмотря на наличие иных свободных мест) были заняты автомобилями без соответствующих знаков "Инвалид", — добавляют в ведомстве.

По итогам проведенной проверки два должностных лица привлекли к административной ответственности, а в адрес руководителя "Автодорстроя" было внесено представление о недопустимости нарушения норм закона.

Напомним, что первая платная парковка у вокзала заработала в Барнауле в конце прошлого года. Кроме того, в администрации города приняли документ, оговаривающий порядок создания платных паркингов и в других местах краевой столицы.