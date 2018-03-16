Весна уже полноправно пришла в город, и большинству барнаульцев мечтает скинуть зимнюю серую одежду и надеть легкие пальто и куртки. Но знаете ли вы, что именно в это время наиболее выгодно покупать зимнюю одежду?

Отличную возможность сэкономить на покупке качественных зимних вещей для активного отдыха предлагает магазин "Капитан", который с 1999 года радует барнаульцев неизменным качеством своих товаров.

На распродаже представлены вещи и аксессуары со скидками до 50%. Так, например, сейчас горожане могут приобрести утепленные штаны для активного отдыха по очень привлекательной цене.

Задумывались вы когда-нибудь о том, почему повседневный зимний пуховик совершенно не подходит для сноубординга, катания на лыжах или для того же похода на каток? Специалисты магазина "Капитан" рассказали, в чем причина:

Наличие мембранной ткани. Она позволяет выводить пот наружу, не дает промокнуть и обеспечивает коже дыхание. Наличие или отсутствие подкладки. Правильно будет покупать куртку без подкладки (ее основное предназначение будет только защита от влаги и ветра), а уровень тепла регулировать двумя-тремя другим внутренними слоями. Анатомичные рукава. При сгибании руки такая конструкция рукава гарантированно не будет оставлять заломы. Капюшон. Большой капюшон (который еще можно натянуть поверх шлема) — незаменим. Он надежно оберегает от попадания снега за шиворот, что гарантирует комфортный отдых во время снегопада или сильного ветра Эластичность ткани. Свобода движений — пожалуй, главное, важно для комфортного катания. Молния. Она всегда должна быть закрыта защитной планкой — это очень кстати во время холодной ветряной погоды. Например, в Шерегеше бывает налетит внезапно пурга, и тогда без продуманной одежды никак не обойтись. Карманы. Карманов в современных куртках может быть как много, так и мало, все зависит от ее назначения. Если катаетесь по трассам и к рюкзаку не привыкли, то выбирайте многокарманные, чтобы напихать в них все, что только можно. Специальные отделы под деньги и документы. Внутренние карманы для бумажников и документов защищены от влаги качественной подкладкой, так что смело можете брать с собой на склон или каток паспорт и водительские права. Карманы для гаджетов. Часто на горнолыжных куртках встречаются специальные карманы для смартфонов и плееров. Они оснащаются специальными отверстиями и фиксаторами для наушников.Это очень удобно: любимая музыка всегда рядом, и вы можете не бояться пропустить важный звонок. Вентиляция. Вентиляционные молнии, которые обычно располагаются под мышками, помогут райдеру самостоятельно регулировать температуру. Наличие снегозащитной юбки. Снегозащитная юбка нужна всегда. Она защищает от ветра (не задувает под одежду), при падениях и катании препятствует попаданию снега под куртку. Возможность крепления юбки к штанам. Юбку можно пристегнуть не только к куртке, но и к штанам – и тогда получается почти комбинезон — полезная функция. Наличие защитных манжетов. Манжетами можно сузить рукав куртки в области запястья, чтобы даже при падении в него не попадал снег.

Это лишь основные отличия повседневного пуховика от куртки для активного отдыха. Не переживайте, если вам кажется, что выбрать подходящую модель для вас будет сложно — специалисты магазина "Капитан" с радостью помогут подобрать вам именно "ваш" комплект, который, поверьте, будет радовать не один го.

Также в магазине представлен большой выбор аксессуаров: перчаток, масок, шлемов, средств по уходу за одеждой, "досками" и лыжами.

Весна — это не повод грустить о конце "сезона", это отличные повод приобрести качественное обмундирование и снаряжение на следующий год. Напомним, что сейчас, в магазине "Капитан" действуют скидки до -50%.

"Капитан"

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