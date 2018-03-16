Весна уже полноправно пришла в город, и большинству барнаульцев мечтает скинуть зимнюю серую одежду и надеть легкие пальто и куртки. Но знаете ли вы, что именно в это время наиболее выгодно покупать зимнюю одежду?
Отличную возможность сэкономить на покупке качественных зимних вещей для активного отдыха предлагает магазин "Капитан", который с 1999 года радует барнаульцев неизменным качеством своих товаров.
На распродаже представлены вещи и аксессуары со скидками до 50%. Так, например, сейчас горожане могут приобрести утепленные штаны для активного отдыха по очень привлекательной цене.
Задумывались вы когда-нибудь о том, почему повседневный зимний пуховик совершенно не подходит для сноубординга, катания на лыжах или для того же похода на каток? Специалисты магазина "Капитан" рассказали, в чем причина:
- Наличие мембранной ткани. Она позволяет выводить пот наружу, не дает промокнуть и обеспечивает коже дыхание.
- Наличие или отсутствие подкладки. Правильно будет покупать куртку без подкладки (ее основное предназначение будет только защита от влаги и ветра), а уровень тепла регулировать двумя-тремя другим внутренними слоями.
- Анатомичные рукава. При сгибании руки такая конструкция рукава гарантированно не будет оставлять заломы.
- Капюшон. Большой капюшон (который еще можно натянуть поверх шлема) — незаменим. Он надежно оберегает от попадания снега за шиворот, что гарантирует комфортный отдых во время снегопада или сильного ветра
- Эластичность ткани. Свобода движений — пожалуй, главное, важно для комфортного катания.
- Молния. Она всегда должна быть закрыта защитной планкой — это очень кстати во время холодной ветряной погоды. Например, в Шерегеше бывает налетит внезапно пурга, и тогда без продуманной одежды никак не обойтись.
- Карманы. Карманов в современных куртках может быть как много, так и мало, все зависит от ее назначения. Если катаетесь по трассам и к рюкзаку не привыкли, то выбирайте многокарманные, чтобы напихать в них все, что только можно.
- Специальные отделы под деньги и документы. Внутренние карманы для бумажников и документов защищены от влаги качественной подкладкой, так что смело можете брать с собой на склон или каток паспорт и водительские права.
- Карманы для гаджетов. Часто на горнолыжных куртках встречаются специальные карманы для смартфонов и плееров. Они оснащаются специальными отверстиями и фиксаторами для наушников.Это очень удобно: любимая музыка всегда рядом, и вы можете не бояться пропустить важный звонок.
- Вентиляция. Вентиляционные молнии, которые обычно располагаются под мышками, помогут райдеру самостоятельно регулировать температуру.
- Наличие снегозащитной юбки. Снегозащитная юбка нужна всегда. Она защищает от ветра (не задувает под одежду), при падениях и катании препятствует попаданию снега под куртку.
- Возможность крепления юбки к штанам. Юбку можно пристегнуть не только к куртке, но и к штанам – и тогда получается почти комбинезон — полезная функция.
- Наличие защитных манжетов. Манжетами можно сузить рукав куртки в области запястья, чтобы даже при падении в него не попадал снег.
Это лишь основные отличия повседневного пуховика от куртки для активного отдыха. Не переживайте, если вам кажется, что выбрать подходящую модель для вас будет сложно — специалисты магазина "Капитан" с радостью помогут подобрать вам именно "ваш" комплект, который, поверьте, будет радовать не один го.
Также в магазине представлен большой выбор аксессуаров: перчаток, масок, шлемов, средств по уходу за одеждой, "досками" и лыжами.
Весна — это не повод грустить о конце "сезона", это отличные повод приобрести качественное обмундирование и снаряжение на следующий год. Напомним, что сейчас, в магазине "Капитан" действуют скидки до -50%.
"Капитан"
www.kapitan-altai.ru
+7 (3852) 66-66-76
ул. Папанинцев, 97
Комментарии
налетай куртки всего по 17 косарей.
16.03.2018 08:23
гость
налетай куртки всего по 17 косарей.
ну как бы качественные вещи примерно так и стоят
тем более, если учесть, что горнолыжная куртка покупается далеко не на сезон
Я свою брала в капитане лет 6 назад
и до сих пор она в ходу
Не по Сеньке шапка, даже с учетом 50% скидок....
16.03.2018 09:09
- гость -
Не все настолько богаты, чтобы за куртку отдавать больше половины зарплаты.
ту 09:33 и 09:37
ну, если не по карману, то и не надо ни ходить в этот магаз, ни комментить их рекламу.
да, там не дёшево. если надо дешёвое, то идите в магазины с китайским ассортиментом.
одежда с фото, Джек Вольфскин, реально так и стоит за бугром, если перевести с рублей.
а вот на Канаду Гус они наворачивают нещадно) человеколюбивей надо быть, господа коммерсанты) да и людям проще заказать с официального сайта, пускай дольше, зато выгодней выходит)
16.03.2018 09:50
Геноцид Эклеров
Давайте вы свое мнение при себе будете держать и тогда не узнаете куда вам будет необходимо пройти.