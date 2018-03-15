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Центробанк собирается до конца текущего года запустить первую единую площадку (маркетплейс) для продажи финансовых услуг. На первом этапе клиенты смогут открывать вклады, оформлять ОСАГО и покупать облигации (как государственные, так и корпоративные). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя Банка России Сергея Швецова.

Регулятор считает, что площадки-маркетплейсы — их может быть несколько в зависимости от запросов рынка — максимально упростят гражданам процесс управления личными финансами. По словам Швецова, чтобы открыть вклад, не нужно будет идти в офис, который для многих жителей страны находится далеко за пределами "шаговой доступности".

В маркетплейсе помогать в выборе услуг будет роботизированный помощник — он будет анализировать пользовательские данные клиента, самостоятельно сравнивать предложения банков и предлагать наиболее подходящие варианты. Таким образом, клиент сможет открыть вклад в любом, а не только физически доступном и известном ему банке (при условии, что клиент подключен к системе).

Кроме этого, платформа повысит доверие граждан к участвующим в проекте банкам. Весь проект реализуется под контролем Центробанка, который будет в режиме реального времени видеть каждую транзакцию (в данный момент такого не происходит, что дает недобросовестным финансовым организациям возможность для злоупотреблений).

Агентство напоминает, что Центробанк начал работать над созданием маркетплейса в декабре прошлого года. В проектную группу вошли Мосбиржа, Национальный расчетный депозитарий, банки "Ак Барс", "Центр-инвест", "Зенит", Совкомбанк и Росбанк, а также две площадки, которые позднее станут "витринами", где граждане смогут покупать финансовые услуги — Банки.ру и БКС.