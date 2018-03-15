"Справедливая Россия" в Алтайском крае наградила 36 лучших женщин

"Женщины Алтая: Общественное признание" — этот конкурс провела партия "Справедливая Россия" в Алтайском крае. 36 воспитателей, врачей, медсестер, бухгалтер, пенсионерок получили подарки и благодарности от депутата Государственной Думы Александра Терентьева.

Этот конкурс партия провела, чтобы поблагодарить жительниц края, которые своим добросовестным трудом заслужили любовь и признание земляков. Голосование за кандидатуры проходило в социальной сети "Одноклассники".

В число победительниц попали жительницы Барнаула, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Алтайского, Бийского, Благовещенского, Волчихинского, Завьяловского, Змеиногорского, Зонального, Калманского, Каменского, Косихинского, Краснощековского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Смоленского, Советского, Солтонского, Суетского, Табунского, Шипуновского и других районов.

Это медсестры, воспитатели детских садов, почтальоны, руководители общественных организаций, учителя, пенсионерки, депутаты, работницы ФАПов, бухгалтера, доярки, библиотекари.

Полный список женщин-победительниц можно посмотреть по ссылке.

Вот, например, Елена Викторовна Компанеец из Косихинского района. Она трудится главным бухгалтером автовокзала, принимает активное участие в общественных мероприятиях села, с мужем ведет подсобное хозяйство, воспитывает двух дочерей.

Медсестра из Барнаула Нина Александровна Заболотнева считается среди коллег эталоном нравственности, женственности и доброты. Ведёт социально активный и здоровый образ жизни.

Ольга Васильевна Тангаева долгие годы работает акушером в Павловской районной больнице. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Акушерское дело". Помогает появляться на свет маленьким жителям района вот уже 33 года.

Среди победительниц также Светлана Петровна Рапцева. Она работает директором-заведующей Многофункционального культурного центра Ребрихинского района. Библиотека считается одной из лучших в крае. Светлана Петровна много времени уделяет совершенствованию библиотечной работе. По её инициативе в районе разработан проект "Книжная полка: любимый Алтай" (создание книжного абонемента на предприятиях села Ребрихи: в лесхозе, администрации района, управлении социальной защиты).