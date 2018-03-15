Студенты приоритетных направлений АлтГТУ получат повышенную стипендию

Минобрнауки России распределило квоты на стипендии Президента и Правительства РФ для тех, кто обучается по программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики на 2018/19 учебный год.

53 обучающихся Алтайского государственного технического университета смогут претендовать на стипендии Президента и Правительства РФ в новом учебном году, из них 36 студентов смогут претендовать на стипендию Правительства РФ и 17 – на стипендию Президента РФ.

Другим алтайским вузам также предусмотрены квоты – Алтайскому государственному университету выделено 6 квот, Алтайскому государственному педагогическому университету – 2 квоты и для Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина предусмотрена одна квота.

"Всего стипендию будут получать 2700 человек. Наибольшая квота у вузов Минобрнауки, региональных, муниципальных и негосударственных – 2167, Минобороны – 141, Минздрава – 111 и Федерального агентства связи – 81", – сообщает "Российская газета"

Приоритетные направления:

Высокотехнологические плазменные и энергетические установки;

Прикладная математика, радиотехника;

Приборостроение, оптотехника;

Ядерная энергетика и теплофизика;

Двигатели летательных аппаратов;

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры;

Наноинженерия, наноматериалы;

Материаловедение и технологии материалов;

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения;

Медицинская биохимия, фармация.

Приказы Минобрнауки РФ можно посмотреть на сайте