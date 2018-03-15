Студенты приоритетных направлений АлтГТУ получат повышенную стипендию

Минобрнауки России распределило квоты на стипендии Президента и Правительства РФ для тех, кто обучается по программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики на 2018/19 учебный год.
53 обучающихся Алтайского государственного технического университета смогут претендовать на стипендии Президента и Правительства РФ в новом учебном году, из них 36 студентов смогут претендовать на стипендию Правительства РФ и 17 – на стипендию Президента РФ.
Другим алтайским вузам также предусмотрены квоты – Алтайскому государственному университету выделено 6 квот, Алтайскому государственному педагогическому университету – 2 квоты и для Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина предусмотрена одна квота.
"Всего стипендию будут получать 2700 человек. Наибольшая квота у вузов Минобрнауки, региональных, муниципальных и негосударственных – 2167, Минобороны – 141, Минздрава – 111 и Федерального агентства связи – 81", – сообщает "Российская газета"
Приоритетные направления:
- Высокотехнологические плазменные и энергетические установки;
- Прикладная математика, радиотехника;
- Приборостроение, оптотехника;
- Ядерная энергетика и теплофизика;
- Двигатели летательных аппаратов;
- Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры;
- Наноинженерия, наноматериалы;
- Материаловедение и технологии материалов;
- Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения;
- Медицинская биохимия, фармация.
Приказы Минобрнауки РФ можно посмотреть на сайте
Комментарии
В СССР стипендию получали почти все и на нее можно было хоть как то прожить, сейчас же получают выборочно а прожить слов вообще нет.
по плазменным установкам разве что
Ну уж не все, сессию без трояков надо было сдать, если вы не сироты и не целевики.