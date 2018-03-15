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Бийчане собираются массово спеть Гимн Росси в рамках фестиваля городской среды "Выходи гулять!". Исполнение состоится в субботу, 17 марта, сообщается на сайте городской мэрии.

Уточняется, что в пении поучаствуют творческие коллективы Бийска, ученики ближайших школ, воспитанники музыкальных училищ и все желающие. Акция состоится в 12:00 в Парке Победы у коммунального моста.

Организаторы также хотят, чтобы после исполнения гимна горожане запустили в небо шары белого, синего и красного цветов.

Кроме этого, уточняется в сообщении, у входа в Парк пройдет небольшая выставка спортивных машин.

В мэрии напоминают, что в прошлом году Парк Победы отремонтировали по программе "Парки малых городов". На его обновление ушло порядка 4 миллионов рублей.