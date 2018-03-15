Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Новый мост через реку Барнаулку в районе рынка "Центральный" начали строить в столице Алтайского края. Ожидается, что благодаря новому объекту будет возможно заехать на автомобиле по улице Мало-Олонской к Старому базару. Кроме того, мост свяжет пешеходную зону Мало-Тобольскую с обновленным рынком "Центральный".

Как сообщил корреспондент Amic.ru, сейчас на объекте активно работают строители. В грунт вбиваются сваи и работает кран. Ранее территорию между рекой и зданием предлагали отдать под парковки. Отметим, что в мэрии Барнаула не смогли разъяснить каким именно получится новый мост, переадресовав вопрос к застройщику. Известно, что рынок "Центральный" реконструирует строительная компания "Сибирия".

Старый базар заработает, предположительно, к Дню города. Сейчас здесь ведутся работы по укреплению несущих конструкций и демонтажу старого остекления.

Центральный рынок обрел нового собственника весной 2017 года. Комплекс, который власти краевой столицы длительное время не могли продать, был реализован за 53,2 миллиона рублей. Новый владелец – СК "Сибирия" – реконструирует здание. Будет сохранен внешний облик и купол, но при этом на первом этаже здания планируется разместить магазины, где будут продаваться товары непродовольственной группы. Здесь же будут располагаться кафе с отдельным входом. На втором этаже расположится продуктовый и фермерский рынок.

Между тем застройщик здания снес лестницы, ведущие на второй этаж. Вместо них планируют установить эскалаторы и траволаторы.