В сети интернет появилось множество роликов с призывами идти на выборы президента 18 марта 2018 года. Это делают известные артисты, спортсмены, космонавты. Мы собрали некоторые из них. Есть и весьма любопытные.
Призыв идти на выборы от космонавта-испытателя Антона Шкаплерова.
Ролик о транспортной и космической мощи России.
Актер театра и кино, народный артист России Константин Хабенский
Артист Игорь Петренко и его молодая семья.
Евгения Медведева, фигуристка, двукратный серебряный призёр Олимпийских Игр 2018.
Комментарии
скрытая реклама с призывом голосовать за путина
Молодцы!Ролики кстати,классные.
Мне нравится Хабенский и как и он я пойду голосовать))
Ролики несут большой смысл.Обязательно проголосую на этих выборах.
Лакеи на службе капитала призывают встать на его защиту )))
Хабенскому бы историю подучить, а то такое впечатление будто бы это большевики царя сместили и гражданскую начали, а не февралисты с его родственниками )) ну хотя для того егэ и вводилось.
Я призываю вас шашкой
Дотронуться до рубашки.
Ее нет.
Шашкой сказать: король гол.
То, что мы сделали пухом дыхания,
Я призываю вас сделать железом.
Велимир Хлебников. Творения
15.03.2018 14:24
Светик))
И мне нравится))
15.03.2018 14:45
- гость -
А мне нравится Медведева, но на выборы не пойду, потому что после голосования на выборах президента сходить в бассейны и спортзалы бесплатно можно только один день.
Хорошая пропаганда социальной активности. А то ноете, что все не так и не эдак, а голосовать не ходите, свою общественную позицию не выражаете. Если честно, то я впервые за много лет пойду на выборы, так как меня многое не устраивает в нынешней ситуации
15.03.2018 14:45
- гость -
А мне нравится Медведева, но на выборы не пойду, потому что после голосования на выборах президента сходить в бассейны и спортзалы бесплатно можно только один день.
Думаете, потом обязательно надо в бассейне прополоскаться?