В сети интернет появилось множество роликов с призывами идти на выборы президента 18 марта 2018 года. Это делают известные артисты, спортсмены, космонавты. Мы собрали некоторые из них. Есть и весьма любопытные.

Призыв идти на выборы от космонавта-испытателя Антона Шкаплерова.

Ролик о транспортной и космической мощи России.

Актер театра и кино, народный артист России Константин Хабенский

Артист Игорь Петренко и его молодая семья.

Евгения Медведева, фигуристка, двукратный серебряный призёр Олимпийских Игр 2018.