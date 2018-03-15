"Поколение М": талантливых иллюстраторов ищут в крае

Барнаул, РФ-Творческо-благотворительный проект МТС "Поколение М", Детская художественная школа №2 Барнаула и Алтайское отделение Союза художников России объявляют о старте регионального этапа конкурса иллюстраторов для детей и подростков от 11 до 18 лет.

Чтобы побороться за победу в творческом состязании, участникам необходимо до 16 апреля загрузить в альбом конкурса собственный пейзаж. Эксперты из регионального Союза художников и Детской художественной школы затем выберут лучшие работы, чьи авторы получат призы от организаторов. Юные живописцы могут выкладывать на конкурс любое количество работ.

Все участники регионального этапа "битвы иллюстраторов" автоматически проходят в федеральный этап конкурса в проекте "Поколение М". Победители получат уникальную возможность – стать профессиональными иллюстраторами серии книг русских классиков #эксмодетство издательства "ЭКСМО", средства от продажи которой будут направлены на срочные детские операции.

"Прокачать" свои навыки и узнать тонкости создания рисунков для публикации в художественной литературе можно с помощью видео-уроков от мэтров "Поколения М". В качестве наставников выступают профессиональные художники: Игорь Панков, Юлия Школьник, Марина Литвинова, Юлия Устинова, Сона Адалян, которые специализируются на создании иллюстраций для детских книг.

Кроме того, в рамках регионального этапа конкурса член Алтайского отделения Союза художников России Гнилицкий Александр специально для учеников Детской художественной школы №2 Барнаула проведет специальный мастер-класс по рисованию пейзажей.

"Поколение М" уже стало творческим трамплином для десятков ребят из всех уголков страны, в том числе, из регионов Сибири. В Алтайском крае немало талантливых ребят, и мы верим, что для многих из них участие в проекте может стать первым шагом в творческой карьере. Наш край славится уникальной красотой природы, и десятки тысяч людей ежегодно приезжают сюда любоваться нашими пейзажами, поэтому я искренне верю, что красота родных мест вдохновит юных художников региона, и они пополнят ряды призеров проекта", – отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Все участники конкурса станут частью большого благотворительного движения "Поколения М" и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам. Каждую загруженную на сайт работу, лайк или репост в официальных сообществах проекта в социальных сетях МТС конвертирует в реальные деньги по курсу "1 действие = 1 рубль" и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении. Все средства, вырученные с продажи серии книг, будут перечислены в фонд "Центр гуманитарных программ"на срочные детские операции.

О проекте "Поколение М"

Всероссийский благотворительный проект "Поколение М" придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в "ВКонтакте" и на странице в Instagram — дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд.

В творческую группу "Поколения М" входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля "Непоседы" Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие. В рамках "Поколения М" собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на операции 42 детям.