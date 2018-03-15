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Лобовое столкновение фур на трассе в Барабинском районе Новосибирской области унесло жизни двоих дальнобойщиков.

По информации ГУ МВД, авария случилась на 1130 километре автодороги Р-254 "Иртыш" в 01:05.

Известно, что мужчина 1964 года рождения, управляя грузовым автомобилем Scania, двигался из Новосибирска в сторону Омска.

"На 1130 километре, выехав на полосу встречного движения, он совершил столкновение со встречным автомобилем Mercedes-Benz под управлением жителя Омска 1972 года рождения. В результате ДТП от полученных травм оба водителя грузовиков скончались на месте", — констатируют в полиции.

По факту смертельной аварии проводится проверка. Согласно предварительной информации, водитель грузовика Scania мог уснуть за рулем.