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Гражданин России Геннадий Петров, уехавший в Казахстан на заработки в 1990-х, вернулся в страну спустя 25 лет благодаря помощи общественных активистов из Новосибирска. Об этом пишет канал "360" со ссылкой на ОТС.

Подчеркивается, что все это время мужчина находился в рабстве. Сам он не помнит, как попал в такую ситуацию.

Канал отмечает, что документов у мужчины нет. На вид ему около 67-69 лет. Родные потеряли с Петровым связь много лет назад. Последнее время россиянин пас овец за еду. Волонтеры движения "Созвездие сердец" нашли его в городе Шымкент на юге Казахстана.

По данным канала, мужчина несколько раз пытался убежать, за что ему подрезали сухожилия. На волю Петрова отпустили лишь тогда, когда он не смог выполнять свою работу. Теперь волонтеры помогли мужчине вернуться к родственникам в Бийск.