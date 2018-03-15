Прокуратура пресекла незаконное содержание и продажу волчицы в Алтайском крае. Правоохранители провел проверку после сообщения СМИ о продаже дикого животного на сайте бесплатных объявлений.
Установлено, что что жительница райцентра Баевского района около трех лет без разрешительных документов содержала у себя на приусадебном участке волчицу. Хищника поместили в самодельный вольер, который не отвечал правилам безопасности.
В сообщении ведомства отмечается, что в случае самовольного выхода волчицы из вольера создавалась реальная угроза жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.
Владелица рассказала, что волчицу еще щенком привез ее муж с охоты в Чарышском районе.
"Во взаимодействии сотрудников прокуратуры и Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края дикое животное изъято из незаконного владения и временно передано на ответственное хранение охотпользователю Баевского района, имеющему охотхозяйственное соглашение", — сообщает прокуратура.
В отношении владелицы дикого животного составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ (пользование объектами животного мира без разрешения). Женщине грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей.
Угроза самовольного выхода волчицы в населенном пункте пресечена, нарушение законодательства о животном мире устранено.
Комментарии
На свою голову нашли проблем)))
тоесть выходит если я на улице подберу котёнка или собачёнка то это правонарушение по ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ (пользование объектами животного мира без разрешения).
Вы там вообще охренели?
В сообщении ведомства отмечается, что в случае самовольного выхода волчицы из вольера создавалась реальная угроза жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.
Наши депутаты тоже постоянно своими "очень умными" инициативами создают угрозу жизни и здоровья жителям России
15.03.2018 14:18
месный
Мозги включи, если они есть у тебя. Волк-это дикое животное, хищник.
15.03.2018 14:21
- гость -
Когда очень хочется что-то написать, но не знаешь, о чем)
Стаи собак, шастающих по городу, несомненно, менее опасны, нежели гипотетическая возможность выхода волчицы на улицу. Прокуратура = Сборище д...
Как лихо и героически сработала прокуратура, рукоплещем! Наши, устранили, наказали! Вот бы так же разбирались с ворьём из сферы ЖКХ! А то вон человеку череп проломило куском фасада, 2 года разбирались!
Что сказать? Герои! Ура!
15.03.2018 14:18
месный
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тебя ещё и за тараканов в голове оштрафуют, инфа 146%