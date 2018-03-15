Прокуратура пресекла незаконное содержание и продажу волчицы в Алтайском крае. Правоохранители провел проверку после сообщения СМИ о продаже дикого животного на сайте бесплатных объявлений.

Установлено, что что жительница райцентра Баевского района около трех лет без разрешительных документов содержала у себя на приусадебном участке волчицу. Хищника поместили в самодельный вольер, который не отвечал правилам безопасности.

В сообщении ведомства отмечается, что в случае самовольного выхода волчицы из вольера создавалась реальная угроза жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.

Владелица рассказала, что волчицу еще щенком привез ее муж с охоты в Чарышском районе.

"Во взаимодействии сотрудников прокуратуры и Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края дикое животное изъято из незаконного владения и временно передано на ответственное хранение охотпользователю Баевского района, имеющему охотхозяйственное соглашение", — сообщает прокуратура.

В отношении владелицы дикого животного составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ (пользование объектами животного мира без разрешения). Женщине грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Угроза самовольного выхода волчицы в населенном пункте пресечена, нарушение законодательства о животном мире устранено.