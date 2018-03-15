Фото: Amic.ru

Бывший капитан сборной России по футболу, барнаулец Алексей Смертин стал временно-исполняющим обязанности генерального директора футбольного клуба "Динамо" из Москвы. Евгений Муравьев, который ранее занимал этот пост, отправлен в отставку.

"Большинством голосов совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Е. Муравьева в качестве генерального директора. В связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Евгения Муравьева и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены советом директоров. Клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора Алексея Смертина", – говорится в заявлении.

Впрочем, барнаулец будет в новой должности всего 5 дней. Уже известно, что с 20 марта новым генеральным директором московского "Динамо" станет хоккеист Сергей Федоров. Федоров в последнее время занимал посты заместителя председателя общества "Динамо" и генерального директора хоккейного "Динамо". После 22 туром бело-голубые идут на 12-й строчке чемпионата России по футболу всего в нескольких очках от зоны вылета.