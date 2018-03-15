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Бывший капитан сборной России по футболу, барнаулец Алексей Смертин стал временно-исполняющим обязанности генерального директора футбольного клуба "Динамо" из Москвы. Евгений Муравьев, который ранее занимал этот пост, отправлен в отставку.
"Большинством голосов совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Е. Муравьева в качестве генерального директора. В связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Евгения Муравьева и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены советом директоров. Клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора Алексея Смертина", – говорится в заявлении.
Впрочем, барнаулец будет в новой должности всего 5 дней. Уже известно, что с 20 марта новым генеральным директором московского "Динамо" станет хоккеист Сергей Федоров. Федоров в последнее время занимал посты заместителя председателя общества "Динамо" и генерального директора хоккейного "Динамо". После 22 туром бело-голубые идут на 12-й строчке чемпионата России по футболу всего в нескольких очках от зоны вылета.
Комментарии
Тревожно мне стало чота, от недавних высказываний сего господина. Каг бы флаги не попутали.
ну почему же, если за проигрыши будет ставить раком, то может и играть нормально начнут а не носить свое бренное тело по полю.