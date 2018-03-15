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Барнаульские полицейские устанавливают личности мошенников, которые с помощью схемы "ваш родственник попал в беду" украли 40 тысяч у пожилой жительницы столицы Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что инцидент произошел накануне. На стационарный телефон в квартиру 76-летней женщины позвонил неизвестный. Он представился именем внука и сообщил, что попал в беду. Затем он передал трубку "полицейскому", который заявил, что для якобы избежания ответственности нужно передать 40 тысяч рублей с курьером. Пенсионерка поверила, что звонит ее внук, и передала необходимую сумму мужчине.

Затем пожилая горожанка позвонила внуку, после чего стало известно, что с ним все в порядке, а женщина стала жертвой мошенников. Тогда она обратилась в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.