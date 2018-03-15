Фото: ФК "Динамо-Барнаул"

Российский футбольный союз направил в адрес руководителей футбольных клубов Сибири и Дальнего Востока было направлено письмо с предложениями по реформированию группы "Восток", в которой выступает сейчас всего шесть профессиональных команд, в том числе и барнаульское "Динамо".

Как сообщается на сайте ПФЛ, главная причина футбольного оскудения – финансовая. Сегодня в зоне "Восток" совершенно нет конкуренции, клубы, живущие за счет бюджетного финансирования, не способны заявляться в ФНЛ. Также команды тратят огромные средства на перелет из Сибири в города Дальнего Востока. Президент барнаульского "Динамо" Виктор Сигарев неоднократно отмечал, что клубу экономически более выгодно выступать в центральных зонах ПФЛ.

Как отмечается в письме руководителям команд, начиная с сезона 2018-2019 предлагается изменить "правила игры". В частности, провести соревнования в группе "Восток" в двух подгруппах, где подгруппу "А" сформируют команды из Сибири, а подгруппу "Б" — команды из Дальнего Востока. Кроме того, необходимо будет организовать для команд, занявших первые места в подгруппах, стыковые матчи за право выхода в ФНЛ. При этом нужно сформировать каждую подгруппу с количеством команд, не меньше, чем играют сейчас в группе "Восток", то есть, шести.

Пополнение сибирской части "Востока" видится за счёт привлечения коллективов, выступающих в турнире ЛФК и молодёжных составов клубов ФНЛ – красноярского "Енисея" и новосибирской "Сибири". К новобранцам предлагается применять облегченные правила по допуску.

Как пишет "Алтайский спорт", согласно законодательству РФ организации, осуществляющие спортивную подготовку (к которым относятся региональные центры спортивной подготовки, спортшколы, училища олимпийского резерва и т.д.) по решению своего уполномоченного органа могут являться участниками профессиональных спортивных соревнований. В Барнауле пополнить турнир зоны "Восток" теоретически могли бы команды школы имени Алексея Смертина и коллективы "Лиги.БРО". В обеих вариантах представители команд заявили изданию, что об их участии в первенстве ПФЛ рано говорить из-за высоких затрат на перелеты и организации матчей.

Между тем, директором по развитию ПФК "Динамо-Барнаул" был назначен Никита Киселев. К его компетенции отнесена работа с болельщиками, организация и проведение матчей, взаимодействие с организациями, продвижение клуба. К обязанностям новый директор по развитию приступает 15 марта.