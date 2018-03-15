Сделай селфи на выборах 18 марта - получи ценный приз

В Алтайском крае пройдет конкурс "#фотовыборы22". Авторы лучших фотографий, сделанных на избирательных участках 18 марта в Алтайском крае, получат смартфон Apple IPhone 8, планшетный компьютер Apple Ipad, игровую консоль Play Station 4, 4K-телевизор, моноколесо и другие призы.

Конкурс запустил издательский дом "Регион". Принятие участие могут все жители региона старше 18 лет.

Чтобы побороться за приз надо прийти на любой избирательный участок 18 марта 2018 года, сделать фотографию (или селфи) на фоне баннера конкурса "#фотовыборы22".

Фото нужно выложить в общедоступных социальных сетях с хештегами конкурса (#фотовыборы22), чтобы было видно название населенного пункта, указанного на плакате.

Например, в Instagram: выложите своё фото на персональную страницу, поставьте хештеги (#фотовыборы22) конкурса и отметьте аккаунт @fotovybory22 на фото. Через "ВКонтакте" нужно прислать своё фото в официальную группу конкурса через личные сообщения или через "Предложить новость" vk.com/fotovybory22. После публикации сделайте репост на личную страницу. И в "Одноклассниках" — прислать фото в официальную группу конкурса ok.ru/fotovybory22. После публикации сделайте репост на личную страницу.

Организаторы конкурса отберут самые креативные, оригинальные фотографии с позитивным посылом.

В конкурсе принимают участие фото, размещенные пользователями с 18 по 20 марта 2018 года. Итоги будут подведены до 30 марта 2018 года. Подробные правила проведения конкурса — на сайте katun24.ru.

Призовой фонд — свыше 1,2 млн рублей.