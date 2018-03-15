Фото: ata.su / Mash

У самолета Ан-12 компании "Нимбус" сорвало створку грузового люка, когда воздушное судно взлетало из аэропорта "Якутск". Об этом пишет "Интерфакс — Дальний Восток", ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

Уточняется, что створку сорвало воздушным потоком. Экипаж решил совершить посадку в аэропорту поселка Магана в 12 километрах от Якутска.

Согласно данным пресс-службы, самолет к рейсу готовили техники, входящие в состав экипажа этого судна. Они проверили его перед вылетом и заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна.

"Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету", — цитирует агентство сообщение.

Сейчас проводится проверка причин инцидента.

Между тем, в Telegram-канале Mash сообщается, что на борту воздушного судна находился груз драгоценных металлов — девять тонн золота. Подчеркивается, что большая часть груза в результате аварии вывалилась из самолета.

Сейчас слитки можно увидеть на взлетно-посадочной полосе, а также в полях в округе, добавляет Mash.

Также сообщается, что всего на Ан-12 было драгоценных металлов на 21 миллиард 600 миллионов рублей.