Первый и последний: как Михаил Горбачев занял пост президента СССР

Фото: histrf.ru

28 лет назад, 15 марта 1990 года, на третьем внеочередном съезде народных депутатов СССР председатель Верховного Совета и по совместительству генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев был избран первым и единственным в истории Советского Союза президентом. На этом посту он пробыл около двух лет.

При голосовании кандидатура Горбачева оказалась единственной, хотя на предварительном этапе были выдвинуты и другие кандидаты – Вадим Бакатин и Николай Рыжков.

Результаты выборов

Общее число народных депутатов составляло 2245. Число народных депутатов, получивших бюллетень — 2000. При вскрытии избирательных ящиков было обнаружено 1878 бюл­летеней, из них недействительных — 54. Поданные голоса распределились следующим образом: за кандидата в президенты — 1329 голосов, против — 495 голосов.

...Роль и значение Горбачева в советской истории до сих пор вызывают оживленные споры у специалистов. Большая часть склонна утверждать, что политика Горбачева (в частности "перестройка") привела к распаду СССР. Заявивший о необходимости проведения съезда народных депутатов СССР еще в феврале 1990 года, Горбачев не был уверен в результатах всенародного голосования, потому отказался от демократических выборов.

В результате его избрание лишь депутатским большинством лишило его должность легитимности и предопределило союз с консерваторами, находившимися на важнейших государственных постах. После подписания Беловежских соглашений и фактической денонсации союзного договора, 25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия главы государства, а Советский Союз перестал существовать.

Читайте также: Михаил Горбачёв об обвинениях в распаде СССР: Госдуме следует решать проблемы настоящего

С января 1992 года по настоящее время он является президентом международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачёв-Фонд). Занимает ряд других должностей в общественных организациях, например, с 1996 года — председатель правления Международного Зелёного Креста.

Правовой статус президента СССР

Добавим, что согласно положениям, добавленным в Конституцию СССР 1977 года, президентом Советского Союза может быть избран гражданин СССР не моложе 35 и не старше 65 лет. Одно и то же лицо не может быть президентом СССР более двух сроков. Президент СССР избирается гражданами СССР на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Число кандидатов на пост президента СССР не ограничивается. Выборы президента СССР считаются действительными, если в них приняло участие не менее 50% избирателей. Избранным считается кандидат, получивший больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, в целом по СССР и в большинстве союзных республик.

При этом отдельно прописывалось, что первый президент СССР избирается Съездом народных депутатов СССР сроком на пять лет.

Текст присяги президента СССР: "Торжественно клянусь верно служить народам нашей страны, строго следовать Конституции СССР, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента СССР".