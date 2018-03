Фото: youtube.com

Видеохостинг YouTube начнет добавлять к конспирологическим видео ссылки на статьи в "Википедии" об освещаемом предмете. Так видеохостинг намерен бороться с дезинформацией, которая распространяется через ролики с сомнительной достоверностью, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу видеосервиса Сюьюзен Войжитски и ее заявление на конференции South by Southwest в Техасе.

Отмечается, что из-за новых алгоритмов по раскрутке и ранжированию видео на сайте, пользователи стали чаще критиковать YouTube и жаловаться, что сервис навязывает им ролики на конспирологическую тематку.

Теперь компания будет добавлять в видео с самыми резонансными "теориями заговора" текстовые блоки со ссылками на сторонние источники — в первую очередь "Википедию". Войжитски привела в пример ролик о высадке американцев на Луну.

Агентство в заключение добавляет, что в написании текстов для "Википедии" участвует множество авторов, поэтому ресурс не может гарантировать безусловную точность и достоверность информации.

YouTube Will Link To Wikipedia Below Conspiracy Theory Videos https://t.co/xYy1wtqcEw via @blakersdozen and @RMac18 pic.twitter.com/BaUoDHI0G5