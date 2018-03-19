Как барнаульские IT-специалисты пришли к необходимости создания собственного ОФД для ритейла? Насколько значимыми и востребованными являются разработки в данном направлении и почему ритейлу необходим свой ОФД? Об этом мы поговорим с учредителем и директором барнаульской компании Soft-logic Александром Воробьевым.

Александр, расскажите, пожалуйста, об основных сферах деятельности Вашей компании?

Компания Soft-logic существует с 2008 года. За 10 лет работы мы разработали и усовершенствовали ряд собственных программных продуктов, включающих известный не только на территории России, но и в странах СНГ Процессинговый центр Pay-logic, использующийся в ряде банковских структур и крупнейших терминальных сетей самообслуживания, электронный кошелек SmartKeeper — мобильное решение для приема платежей за различные услуги, которое внедряется заказчиком и может функционировать совместно с процессингом, решения для приема платежей в сфере ЖКХ.

В конце прошлого года мы успешно запустили новый самостоятельный продукт — Облачный процессинг Pay-Point, отличающийся от нашего обычного процессинга возможностью для заказчика оплачивать услуги по приему платежей помесячно, а также возможностью установки и использования ПО на одиночных терминалах и в сравнительно небольших сетях, в сезонных проектах.

В чем же основное отличие Вашего ПО от других аналогов?

Наличие бэк-офиса, онлайн мониторинг, регулярная техническая поддержка наших решений, помощь заказчикам в установке, настройке и дальнейшем использовании нашего ПО, обучение и обмен опытом.

Говоря проще, продавая наш коробочный продукт, или работая по подписке, мы не просто отдаем программное обеспечение для нескольких сотен терминалов заказчика и забываем про него — мы всегда продолжаем работать с клиентом. Например, следим за тем, чтобы наше ПО стабильно функционировало с теми компонентами терминальных устройств, которые уже имеются в сети терминалов заказчика — купюроприемники, монетоприемники, чековые принтеры и т. д.

Вторым условием является разработка и внедрение качественного, красивого интерфейса, обязательно под заранее оговоренные требования. Терминалы с нашим ПО используются в различных сферах — прием регулярных платежей, автоматизация фитнес-клубов, валютно-обменные операции, почтоматы, ресторанный бизнес, приобретение билетов в кинотеатры, на концерты и многие другие.

Интерфейс терминала, внешний вид, функциональность, являются основными факторами для пользователей, заставляя их вновь воспользоваться услугами в сфере самообслуживания. Как Вы можете заметить, мы охватываем различные сферы деятельности и для каждой сферы, каждого клиента мы разрабатываем свой дизайн интерфейса.

Что касается нашей основной темы разговора — 54-ФЗ, появления Операторов Фискальных Данных — как Ваша компания связана с данной тематикой?

54-ФЗ затронул в том числе терминальные устройства, поэтому мы заранее подготовили и запустили решение — Фискальный сервер, позволяющее подключить большие сети терминалов к одному серверу и передавать данные о платежах в налоговую службу в режиме онлайн. Здесь как обычно не обошлось без ряда интересных технических реализаций и мы снова смогли выделиться в ряде конкурирующих решений.

При этом мы решили двигаться дальше в этом направлении и проникли на рынок ККТ, в сферу ритейла. Вы знаете, что такие крупные сети, как "Магнит" или сотовый оператор МТС самостоятельно разработали и внедрили свой ОФД для передачи данных в ФНС. На наш взгляд это очень правильное стратегическое решение, потому что оно позволяет не только экономить на пользовании услуг сторонних ОФД — при наличии в сети 5 тысяч касс даже при самой большой тарифной скидке на услуги стороннего ОФД потребуется около 10 млн. рублей в год, но и скрывает от посторонних глаз важнейшую коммерческую информацию, имеющую прямое отношение к структуре и объемам бизнеса.

Кроме того, владелец собственного ОФД может использовать решение для оказания услуг по передаче данных для арендаторов на своих коммерческих площадях, оказывать услуги любым компаниям.

Мы предугадали необходимость крупных компаний, ритейла в приобретении собственного решения, своего ОФД для передачи данных. И разработали Soft-logic ОФД — полноценный программный продукт, готовый для этих целей.

В процессе создания ПО мы применяли опыт в области разработки процессинга и отказоустойчивых систем, наш продукт вобрал в себя все самое лучшее. В результате мы готовы предоставить качественное, конкурентоспособное и востребованное на рынке решение.

Передача данных в налоговую службу через ОФД связана с какими-то юридическими аспектами?

Внедрение и запуск собственного ОФД включает определенные, особенные процедуры, связанные с сертификацией и получением разрешений.

В данном случае, благодаря кооперации с партнерами и накопленному опыту, мы готовы предоставить полноценное решение “под ключ”, это означает не только интеграцию программного комплекса, но и помощь заказчику в прохождении сертификации в налоговых органах, решение вопросов приобретения серверной инфраструктуры, помощь в приобретении сертифицированных криптографических средств.

Чем еще Ваши решения могут быть полезны для ритейла?

Если ритейлер захочет внедрить функцию сдачи на кассе в счет оплаты мобильных услуг, Интернета, ЖКХ и т. д., наше программное обеспечение готово обеспечить процессирование платежей, при этом ритейлеры могут заключать прямые договора, процессинг осуществляется через различные платежные системы, дополнительно возможно применение динамической маршрутизации платежей для получения максимальной выгоды.

Одновременно, обладая серьезными компетенциями в сфере self-service, мы также готовы выступать в качестве поставщика программного обеспечения для касс самообслуживания и self-checkout, позволяющих организовать процесс приобретения товаров в современном формате. Наш технологический опыт работы с оборудованием, купюро и монетоприемниками, монетными хопперами, организацией выдачи сдачи, возможностью приема банковских карт, могут быть полезны ритейлерам. Нам всегда интересно внедрение проектов самообслуживания в направлении продуктовой розницы.

Насколько крупными являются Ваши существующие и потенциальные клиенты?

Масштаб заказчика определяется размером охватываемой сети платежных точек. Мы стабильно работаем с клиентами среднего, крупного и очень крупного масштабов, обеспечивая реализацию проектов с обработкой большого количества информации. При этом, мы обладаем многолетними компетенциями при работе с крупными базами данных, применяя современные технологические возможности Java и СУБД PostgreSQL.

Какие перспективы у Вашей компании, какие цели?

На данный момент мы имеем свыше 70 заказчиков наших программных продуктов в различных областях. Несколько ключевых банков России и стран СНГ полностью опираются на наш процессинг, один банк — несколько тысяч различных устройств для приема платежей, все системы функционируют в режиме 24/7, благодаря возможности кастомизации ПО, доработок мы быстро адаптируем наши решения под специфические требования заказчиков.

Соответственно, мы хотим и дальше развивать направления, связанные с автоматизацией приема платежей, продвигать собственный ОФД и стремиться предоставлять качественный программный продукт там, где это востребовано. Одним словом, у нас есть инструмент и мы хотим делать то, что умеем. Нам всегда интересно выслушать потенциального клиента и воплотить в жизнь его амбициозные проекты.

Компания Soft-logic

г. Барнаул, ул. Малахова 146В, 2 этаж

Тел.: +7 (3852) 72-27-27

Сайт: https://ofd.soft-logic.ru

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E-mail: info@soft-logic.ru