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Пятибалльное землетрясение произошло днем в четверг, 15 марта, в Алтайском крае.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в Алтайском районе. Подземный толчок был зафиксирован в 13:55.

"Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,2 баллов (по шкале MSK-64), магнитуда 4,2. Жителями колебания не ощущались, за исключением территорий Алтайского района и города Белокуриха. Согласно полученной из городов и районов информации, жертв и разрушений нет", — уточняют в экстренном ведомстве.

В региональном главке МЧС собран оперативный штаб.

В данный момент обстановка находится на контроле оперативного штаба главка. На место события выехала оперативная группа Главного управления.