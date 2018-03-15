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Полицейские вместе с СОБР отдела Росгвардии ликвидировали 55-летнего мужчину в Рязанской области, который выстрелил по правоохранителям из охотничьего ружья. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Залесное-Чулково Кораблинского района. Соседи мужчины обратились в полицию с сообщением о том, что он ходит по двору своего дома, будучи нетрезвым, с охотничьим ружьем в руках и стреляет.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили, что хозяин, который ранее был не раз судим, заперся в доме. Участковый через окно попытался поговорить с ним, что мужчина несколько раз выстрелил из ружья в сторону полицейских.

"Офицеры СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области открыли ответный огонь и ликвидировали правонарушителя", — сообщили в пресс-службе, добавив, что в доме мужчины были найдены охотничье ружье и 10 патронов.

Подчеркивается, что областная прокуратура предварительно признала применение оружия стражами порядка правомерным.

Также агентство сообщает, что следователи проводят проверку по факту посягательства на жизнь полицейских и ликвидации мужчины, который открыл стрельбу по ним.