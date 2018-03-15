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Известный барнаульский коллектив Глеб Пикалов и Александр Волокитин выступят на канале ТНТ в рамках нового телевизионного проекта "ПЕСНИ". Музыканты прошли кастинг в шоу и представят на суд Максима Фадеева и Тимати свою авторскую песню.

Пикалов и Волокитин выступают вместе уже около 10 лет. В Барнауле они известны как исполнители кавер-версий известных песен, а также авторских работ. Глеб Пикалов является ведущим НАШЕ Радио Барнаул (106,4 FM), а Александр Волокитин стал известен после проекта "Битва хоров".

Ранее в программе уже выступала девушка из Бийска Полина Холод. Она прошла во второй тур. Увидеть выступление дуэта можно будет в субботу, 17 марта, в 21 час.

Кстати, победитель шоу получит 5 миллионов рублей.