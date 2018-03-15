Фото: Geometria.ru
Известный барнаульский коллектив Глеб Пикалов и Александр Волокитин выступят на канале ТНТ в рамках нового телевизионного проекта "ПЕСНИ". Музыканты прошли кастинг в шоу и представят на суд Максима Фадеева и Тимати свою авторскую песню.
Пикалов и Волокитин выступают вместе уже около 10 лет. В Барнауле они известны как исполнители кавер-версий известных песен, а также авторских работ. Глеб Пикалов является ведущим НАШЕ Радио Барнаул (106,4 FM), а Александр Волокитин стал известен после проекта "Битва хоров".
Ранее в программе уже выступала девушка из Бийска Полина Холод. Она прошла во второй тур. Увидеть выступление дуэта можно будет в субботу, 17 марта, в 21 час.
Кстати, победитель шоу получит 5 миллионов рублей.
Комментарии
О, Наше радио слушала и не знала, что там такой разноплановый ведущий. Талантлива земля сибирская надеюсь не налажают, а то иногда стыдобища
Круто! Желаем победы ребятам!