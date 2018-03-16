"Моя весна": прими участие в фотоконкурсе на Amic.ru

Весна идет, весне дорогу! Уверены, что каждый житель Алтайского края почувствовал приближение этого чудесного времени года. По крайней мере, мы в редакции уже отметили и то, что день стал длиннее, и небо голубее, и солнца стало больше, и улыбок на улицах тоже.

А по каким признакам весну замечаете вы?

Редакция ИА "Амител" объявляет фотоконкурс "Моя весна". Мы с нетерпением ждем ваши фотографии на весеннюю тематику.

Фотографируйтесь и фотографируйте с удовольствием! Сюжеты фотографий — на ваше усмотрение: природа, пейзаж, фото людей и животных, первоцвет, садово-огородные радости. В общем все, что, по-вашему, олицетворяет весну.

В течение двух месяцев — с 16 марта по 15 мая — на сайте Amic.ru мы будем публиковать галереи из ваших фотографий. А 15 мая стартует онлайн-голосование* среди читателей портала. Итоги конкурса объявим в последний день весны — 31 мая. Как положено, победителям — отличные призы.

Присылайте свои фото на почту konkurs@amitel.ru с пометкой "Моя весна".

*Присылая свои снимки на конкурс вы автоматически соглашаетесь на эти условия.

Если на вашем фото присутствуют несовершеннолетние, то в письме подтвердите, что это ваш ребенок и что вы не возражаете против публикации этого фото на портале Amic.ru.